Состоялась церемония официальной встречи Президента Латвии (ФОТО)

Политика Материалы 22 апреля 2026 11:24 (UTC +04:00)
Состоялась церемония официальной встречи Президента Латвии (ФОТО)
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики

Гюльнара Керимова
Гюльнара Керимова
БАКУ /Trend/ - 22 апреля состоялась церемония официальной встречи Президента Латвийской Республики Эдгарса Ринкевичса.

Как сообщает Trend, на площади, где развевались государственные флаги обеих стран, в честь Президента Латвии был выстроен почетный караул.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретил Президента Латвии Эдгарса Ринкевичса.

Начальник почетного караула отдал рапорт Президенту Латвии.

Прозвучали государственные гимны Латвийской Республики и Азербайджанской Республики.

Члены азербайджанской делегации были представлены Президенту Эдгарсу Ринкевичсу, а члены латвийской делегации – Президенту Ильхаму Алиеву.

Под звуки военного марша почетный караул прошел перед Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом.

Главы государств сделали официальное фото.

Состоялась церемония официальной встречи Президента Латвии (ФОТО)
Состоялась церемония официальной встречи Президента Латвии (ФОТО)
Состоялась церемония официальной встречи Президента Латвии (ФОТО)
Состоялась церемония официальной встречи Президента Латвии (ФОТО)
Состоялась церемония официальной встречи Президента Латвии (ФОТО)
Состоялась церемония официальной встречи Президента Латвии (ФОТО)
Состоялась церемония официальной встречи Президента Латвии (ФОТО)
Состоялась церемония официальной встречи Президента Латвии (ФОТО)
Состоялась церемония официальной встречи Президента Латвии (ФОТО)
Состоялась церемония официальной встречи Президента Латвии (ФОТО)
Состоялась церемония официальной встречи Президента Латвии (ФОТО)
Состоялась церемония официальной встречи Президента Латвии (ФОТО)
Состоялась церемония официальной встречи Президента Латвии (ФОТО)
Состоялась церемония официальной встречи Президента Латвии (ФОТО)
Состоялась церемония официальной встречи Президента Латвии (ФОТО)
Состоялась церемония официальной встречи Президента Латвии (ФОТО)
Состоялась церемония официальной встречи Президента Латвии (ФОТО)
Состоялась церемония официальной встречи Президента Латвии (ФОТО)
Состоялась церемония официальной встречи Президента Латвии (ФОТО)
Состоялась церемония официальной встречи Президента Латвии (ФОТО)
Состоялась церемония официальной встречи Президента Латвии (ФОТО)
Состоялась церемония официальной встречи Президента Латвии (ФОТО)
Состоялась церемония официальной встречи Президента Латвии (ФОТО)
Состоялась церемония официальной встречи Президента Латвии (ФОТО)
Состоялась церемония официальной встречи Президента Латвии (ФОТО)
Состоялась церемония официальной встречи Президента Латвии (ФОТО)
