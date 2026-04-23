Всемирный банк об инфляции Грузии в марте 2026 года

БАКУ/Trend/ - В марте 2026 года инфляция в Грузии немного замедлилась, однако оставалась повышенной. Потребительские цены выросли на 0,8% в месячном выражении, что привело к снижению годовой инфляции до 4,3% по сравнению с 4,6% в феврале.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на отчет Всемирного банка.

Отмечается, что месячная инфляция в основном была обусловлена ростом цен в секторах транспорта (2,9%; +0,3 п.п.) и продовольствия (0,9%; +0,3 п.п.), что отражает повышение цен на топливо и продукты питания.

Согласно отчету, в годовом выражении инфляция по-прежнему в значительной степени формировалась за счет цен на продовольствие (7,5%; +2,6 п.п.), а также дополнительных вкладов со стороны транспорта (+0,5 п.п.) и категории прочих товаров и услуг (+0,5 п.п.).

"Базовая инфляция оставалась умеренной и составила 2,8%, что указывает на сохранение сдержанного внутреннего ценового давления.

Процентная ставка денежно-кредитной политики осталась без изменений на уровне 8%", - передает банк.