Цифра, свет, искусство: как технологии оживляют историю Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский национальный музей ковра стал площадкой для проведения семинара "Цифровые технологии и практики экспозиции в музее". Мероприятие было посвящено цифровой трансформации музейной сферы, современным смелым подходам к экспозиции, которые делают восприятие коллекции более интересным и близким зрителю, сообщает Trend Life.

Главными темами стали "перезагрузка" музеев в цифровую эпоху: от создания глобальных интернет-платформ до внедрения смелых дизайнерских решений прямо в выставочных залах. Участники обсудили то, как обычный осмотр коллекции может стать захватывающим событием и как обеспечить диалог культуры с современным поколением.

Центральной темой обсуждения стала стратегия цифрового развития, которую представил директор по развитию Музея искусств Алматы, основатель и генеральный директор компании Digital Art & Technologies Agency, а также куратор и амбассадор цифровых художественных проектов ART Registry Владимир Определёнов. В своем докладе «Инновации, общество, культура: неочевидные связи» он рассказал как цифровые технологии меняют музеи. По мнению эксперта, мы стоим на пороге исчезновения границ между физическим и виртуальным. Сегодня технология - это не конкурент искусству, она делает музей более живым и современным, где технологии не отвлекают от искусства, а помогают глубже его почувствовать.

В докладе "Стратегия цифрового развития музея" он представил концепцию единой цифровой экосистемы. Это фундамент для новой жизни музея, где цифровизация коллекций и создание единой цифровой экосистемы связывают фонды, исследователей и зрителей в одну живую сеть.

Особую роль в формировании атмосферы музея играет свет. В своем докладе "Световая драматургия в музейной экспозиции: метод и практика" Ксения Ланикина, дизайнер по свету, основательница студии YARKO и платформы YARKO Schoolрассказала о принципах освещения с учётом особенностей экспонатов и о том, как свет "оживляет" экспозицию и становится её главным рассказчиком. На примерах своих работ она показала, как ловкая игра света и тени меняет настроение в зале и ведет зрителя за собой, акцентируя внимание на самом важном.

Прошедшая встреча показала, что объединение цифровых стратегий и тонкого дизайна создает ту самую среду, в которой культурное наследие становится по-настоящему близким каждому. Событие вызвало живой отклик у профессионального сообщества - кураторов, дизайнеров и всех, кто сегодня трансформирует музейную среду и делает культуру доступнее.

