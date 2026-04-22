Подписание мирного соглашения станет знаковым событием не только для региона, но и для всего мира - Президент Латвии

22 апреля 2026 14:19 (UTC +04:00)
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики

Инглаб Мамедов
БАКУ /Trend/ - Господин Президент, я поздравляю Вас и народ Азербайджана с уже парафированным мирным соглашением. Мы надеемся, что мирное соглашение будет подписано в ближайшее время. Это станет важным событием не только для безопасности региона, но и всего мира.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал находящийся с официальным визитом в нашей стране Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс в заявлении для прессы с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Президент Латвии также подчеркнул, что в ходе сегодняшней встречи подробно обсуждались региональные процессы. «Мы хотели бы особо подчеркнуть роль Азербайджана в Транскаспийском транспортном и энергетическом коридорах. Это стратегически важный вопрос как для Латвии, так и для Европейского Союза», — отметил Президент Латвии.

