В Азербайджане будет принят закон «О финансовом лизинге»

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане будет принят новый закон «О финансовом лизинге».

Как сообщает Trend, соответствующий законопроект обсуждался на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Было отмечено, что проект закона «О финансовом лизинге» подготовлен с целью совершенствования правовой базы в этой области, развития рынка и облегчения доступа к финансированию для малых и средних предприятий.

Одним из главных нововведений является замена термина «лизинг», используемого в национальном законодательстве, на «финансовый лизинг». Это понятие, известное в международной практике как «financial lease», также используется в ряде стран и переведено на национальные языки. В Азербайджане это изменение послужит обеспечению терминологической унификации и более ясному пониманию сути услуги.

В настоящее время статья «Лизинг» Гражданского кодекса фактически регулирует отношения финансового лизинга, в то время как термин «финансовый лизинг» в основном используется в Налоговом кодексе. С принятием нового закона терминология будет стандартизирована, а правовая определенность в этой области укрепится. Это также позволит более четко разграничить аренду и заём.

Финансовый лизинг играет важную роль в расширении экономического оборота, особенно в увеличении доступа предпринимателей к финансированию. Однако существующая нормативно-правовая база не в полной мере обеспечивает развитие этой области, основные особенности недостаточно отражены в законодательстве, а механизмы пруденциального контроля отсутствуют. Это затрудняет привлечение дополнительных финансов для лизинговых компаний.

В проекте определены организационные, правовые и экономические основы деятельности в сфере финансового лизинга, правила установления, изменения и прекращения отношений между субъектами, а также механизмы государственного регулирования и контроля. Механизм финансового лизинга создает экономические выгоды как для арендатора, так и для арендодателя и продавца, а также повышает гибкость рыночного обращения.

В проекте устанавливаются минимальные требования к уставному капиталу и собственному капиталу для финансовых лизинговых компаний, при этом конкретные параметры этих требований будут определены Центральным банком Азербайджана.

Согласно проекту, финансовые лизинговые компании обязаны предоставлять информацию о своей кредитной истории в кредитные бюро. Это будет способствовать повышению прозрачности на финансовых рынках, корректной оценке заимствований.

Бухгалтерский учет и отчетность финансовых лизингодателей будут вестись в соответствии с законом «О бухгалтерском учете», финансовая отчетность будет составляться в соответствии с международными стандартами и представляться в Центральный банк.

В целом новый законопроект будет способствовать развитию этого сектора и увеличению экономической активности за счет укрепления правовой и институциональной базы на рынке финансового лизинга.

Следует отметить, что этот закон вступит в силу через 6 месяцев после его публикации.