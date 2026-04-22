Милли Меджлис ратифицирует Соглашение по WUF13

БАКУ /Trend/ - Милли Меджлис ратифицирует Соглашение об организационных и финансовых вопросах, касающееся WUF13.

Как сообщает Trend, данный вопрос включен в повестку сегодняшнего заседания Комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Так, на заседании комитета будет вынесен на обсуждение законопроект "Об утверждении Дополнительного соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Организацией Объединенных Наций об организационных и финансовых вопросах, касающихся тринадцатой сессии Всемирного форума городов (WUF13), которая состоится в Баку в 2026 году".