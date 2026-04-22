Снятие морской блокады может сорвать сделку с Ираном - Трамп

США Материалы 22 апреля 2026 07:26 (UTC +04:00)
Инглаб Мамедов
БАКУ /Trend/ - Снятие морской блокады может осложнить возможное соглашение с Ираном.

Как передает Trend, об этом президент США Дональд Трамп написал в Truth Social.

"Иран не хочет закрытия Ормузского пролива, они хотят, чтобы он оставался открытым, чтобы зарабатывать 500 миллионов долларов в день. Они говорят, что хотят пойти на этот шаг только потому, что я полностью это пресек, и поэтому они просто пытаются «защитить свою репутацию»", - написал Трамп.

Он добавил, что если США так поступит, иранская сделка может так и не состояться.

