Партия "Ени Азербайджан" выдвинула кандидатов в члены ЦИК

БАКУ /Trend/ - Определены кандидаты от Партии "Ени Азербайджан» (ПЕА) для избрания членами Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Как сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу ПЕА, 22 апреля состоялось очередное заседание Правления партии.

На заседании был рассмотрен вопрос о представлении в Милли Меджлис (парламент) кандидатов от ПЕА для избрания членами ЦИК.

Заместитель председателя ПЕА – руководитель Центрального аппарата Тахир Будагов представил на обсуждение Правления кандидатов, которые будут выступать от ПЕА в ЦИК.

Было принято решение о представлении в Милли Меджлис для избрания основными членами Центральной избирательной комиссии Панахова Мазахира Мухаммед оглы, Гасимова Ровзата Афет оглы, Ибрагимова Рамиза Хилал оглы, Пашаева Гусейна Мамед оглы, Мамедова Эльмара Эльдар оглы и Абдуллаевой Севиндж Гурбан гызы, а также для избрания резервным членом Мустафаеву Эльнару Эйюб гызы.

Подводя итоги заседания, Т.Будагов выразил уверенность, что выдвинутые кандидаты оправдают оказанное им доверие, и пожелал им успехов.