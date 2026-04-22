Центральная Азия демонстрирует успешную модель привлечения инвестиций - ВБ

БАКУ /Trend/ - Центральная Азия является примером того, как можно привлекать частные инвестиции и снижать нагрузку на государственные бюджеты за счёт инвестиций в базовую инфраструктуру.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявила директор Группы Всемирного банка по окружающей среде Валери Хикки, выступая на Региональном экологическом саммите 2026 в Астане.

"Центральная Азия демонстрирует, как можно привлекать частные инвестиции и снижать нагрузку на государственный бюджет, инвестируя в базовую инфраструктуру - особенно в энергетику и водные ресурсы, а также создавая предсказуемую и благоприятную регуляторную среду для бизнеса. Мы гордимся участием в трёх таких инициативах. В рамках Группы Всемирного банка был инвестирован 1 миллиард долларов в программу “Развитие рынка электроэнергии и интеграция энергосистем в Центральной Азии” (REMIT), которая формирует основу общего регионального энергетического рынка, снижая стоимость энергии и расширяя возможности для малого и крупного бизнеса, а также для общественных организаций", - сказала она.

В. Хикки отметила, что сотрудничество также охватывает координацию технической помощи.

"Мы гордимся сотрудничеством с Великобританией, правительством Швейцарии и Европейской комиссией в рамках программы по воде и энергетике для Центральной Азии, чтобы обеспечить согласованность консультаций, технической помощи и инвестиций в этот ключевой ресурс региона", - добавила она.