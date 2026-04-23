США развернули десятки судов в рамках «блокады» Ирана — CENTCOM

БАКУ/Trend/ - Центральное командование ВС США (US Central Command) поздно вечером в среду заявило, что направило 31 судно развернуться или вернуться в порт в рамках проводимой «блокады против Ирана».

В командовании уточнили, что большинство судов — нефтяные танкеры, и они «выполнили указания США».

Президент Ирана Масуд Пезешкиан назвал блокаду одним из «главных препятствий» на пути к «подлинным переговорам» с Вашингтоном.

В свою очередь, пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что президент Дональд Трамп «доволен» введёнными мерами, охарактеризовав блокаду как «эффективную и успешную».