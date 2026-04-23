Вырос объем экспорта нефти из Азербайджана в Тунис

БАКУ /Trend/ - В январе-марте из Азербайджана в Тунис были экспортированы 183,7 тысячи тонн сырой нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, на сумму 94,5 миллиона долларов США.

Как сообщает Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана, этот показатель в стоимостном выражении на 57,1 миллиона долларов США или в 2,5 раза больше чем за аналогичный период 2025 года, а по объему - на 119,5 тысячи тонн или почти в 3 раза.

В январе-марте прошлого года из Азербайджана в Тунис были экспортированы 64,2 тысячи тонн сырой нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, на сумму 37,4 миллиона долларов США.

Отметим, что январе-марте из Азербайджана было экспортировано 5,077 миллиона ​​тонн сырой нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, на сумму 2,501 миллиарда долларов США.

Согласно информации, по сравнению с аналогичным периодом 2025 года это на 836 миллионов долларов США или на 25,1% меньше в стоимостном выражении, при этом в натуральном выражении показатель уменьшился на 934 тысячи тонн или на 15,5%.