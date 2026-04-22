Военнослужащие Отдельной общевойсковой армии продемонстрировали высокий профессионализм на совместных учениях «Гейдар Алиев – 2026» (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - В соответствии с соглашением о военном сотрудничестве между Азербайджаном и Турцией, в ходе проводимых в Карсе совместных учений «Гейдар Алиев – 2026» состоялся «День высокопоставленного наблюдателя», сообщает Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

В мероприятии приняли участие группа военнослужащих Отдельной общевойсковой армии и представители аппарата военного атташе Азербайджанской Республики в Турции.

Сначала была представлена информация о современном вооружении и боевой технике, а также о размещении подразделений на местности и действиях, которые предстоит выполнить по этапам учений.

После ознакомления с планом гости понаблюдали за ходом учений с командного пункта.

На учебном полигоне участниками были практически отработаны различные эпизоды.

В завершение отличившиеся в ходе учений военнослужащие были поощрены, после чего было сделано фото на память.