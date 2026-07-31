Азербайджан и Кыргызстан определят механизм поставок нефти в ближайшее время - министр

ЧОЛПОН-АТА /Trend/ - В ближайшее время планируется разработать механизм сотрудничества по поставкам нефти и нефтепродуктов между Азербайджаном и Кыргызстаном.

Об этом журналистам в городе Чолпон-Ата по итогам церемонии подписания и обмена рядом двусторонних документов между Азербайджаном и Кыргызстаном с участием Президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Кыргызстана Садыра Жапарова заявил министр энергетики Кыргызстана Алтынбек Рысбеков.

Он отметил, что сегодня был подписан документы между Кыргызстаном и Азербайджаном о поставках нефтепродуктов и развитии сотрудничества в сфере энергетики.

«Сегодняшний меморандум даст нам возможность выстроить хорошие, тесные партнерские отношения. Речь идет именно о сотрудничестве в сфере поставок нефтепродуктов. У нас уже есть предварительные договоренности. Теперь нам предстоит проработать механизмы реализации: как будут осуществляться поставки и по какому пути мы будем двигаться дальше», — сказал он.

Министр также отметил, что аналогичная работа ведется и в сфере электроэнергетики. В этом направлении стороны также подписали дорожную карту. По его словам, у Кыргызстана есть серьезные намерения развивать сотрудничество в данной сфере.

«Я думаю, что в дальнейшем между нашими странами сложатся хорошие, дружественные отношения как в сфере нефтепродуктов, так и в сфере энергетики», — сказал он.

Рысбеков отметил, что в настоящее время ведутся предварительные переговоры по объемам поставок нефтепродуктов. Стороны уже выразили взаимные намерения, а в ближайшее время должны быть определены конкретные объемы и механизмы поставок.

«Что касается сроков, сегодня в ходе двусторонних встреч было дано соответствующее поручение. В ближайшие дни у нас будут четко прописаны механизмы. Думаю, что буквально в течение недели будет подготовлена конкретная дорожная карта, и станет известен конкретный механизм. Речь идет о нефтепродуктах, нефти, а также о сотрудничестве в сфере энергетики», — сказал министр.