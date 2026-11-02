Ситуация в Азербайджане по респираторным вирусным инфекциям находится под контролем - минздрав

БАКУ /Trend/ - Эпидемиологическая ситуация в стране в отношении респираторных вирусных инфекций, в том числе COVID-19, находится под постоянным контролем.

Об этом сообщили в Республиканском центре гигиены и эпидемиологии министерства здравоохранения Азербайджана в ответ на запрос Trend.

Отмечается, что вирус SARS-CoV-2 отслеживается, наряду с другими сезонными респираторными вирусами в рамках общего эпидемиологического наблюдения, и мониторинговые мероприятия в этом направлении продолжаются.

«С учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения и международного опыта, в целях охраны здоровья населения осуществляются соответствующие меры контроля и профилактики», — сказали в Центре.

Напомним, что Всемирная организация здравоохранения заявила о повышении риска глобального распространения нового штамма коронавируса «PJ.2.1».

Согласно информации, этот штамм, впервые выявленный в мае 2026 года в провинции Онтарио (Канада), уже распространился в ряде стран и на нескольких континентах, включая Канаду, США и Европу. Сообщается, что на фоне продолжающегося перемещения людей между странами риск распространения вируса в других странах, в том числе в России, еще больше возрастает.