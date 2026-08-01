Назван объем экспорта иранской компании Traktorsazi за 4 месяца

БАКУ /Trend/ - В течение первых четырех месяцев текущего иранского года (21 марта – 22 июля 2026 года) иранская компания Traktorsazi экспортировала более 700 тракторов.

Об этом сообщил исполнительный директор иранской компании Traktorsazi Мустафа Вахидзаде, ссылаясь на данные компании.

"Несмотря на то, что страна находится в условиях войны, за первые четыре месяца текущего иранского года компания Traktorsazi экспортировала более 700 тракторов стоимостью 9 миллионов долларов", – заявил он.

Вахидзаде отметил, что произведенные компанией тракторы были экспортированы в 9 стран.

Представитель компании добавил, что за четыре месяца компания реализовала на внутреннем рынке более 7 тысяч тракторов и сопутствующей техники на сумму 90 триллионов риалов (примерно 63,6 миллиона долларов).

Вахидзаде сообщил, что за указанный период компания произвела более 10 тысяч тракторов и экскаваторов. Несмотря на экономические проблемы и сложившуюся ситуацию, процесс производства и экспорта тракторов компанией продолжается.

Иранская компания Traktorsazi имеет 9 филиалов в провинции Восточный Азербайджан, 2 филиала за пределами провинции и 2 филиала за пределами Ирана. 99% тракторов и сельскохозяйственной техники в стране обеспечивается данной компанией.

Согласно анализу Trend, продолжение экспорта иранской компанией Traktorsazi, несмотря на военную обстановку и экономические трудности, демонстрирует устойчивость производственной и логистической цепочки. Экспорт более 700 тракторов в 9 стран за четыре месяца показывает, что компания сохраняет свои позиции на внешних рынках. В то же время высокий объем продаж на внутреннем рынке и производство более 10 тысяч тракторов и экскаваторов свидетельствуют о стабильном спросе на сельскохозяйственную технику. Доминирующее положение компании на рынке и продолжение экспортной деятельности формируют положительные перспективы для наращивания производства и валютных поступлений в будущем.