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В результате ракетных ударов по Киеву повреждено здание посольства Азербайджана

Азербайджан Новость 19 июля 2026 11:36 (UTC +04:00)
В результате ракетных ударов по Киеву повреждено здание посольства Азербайджана
Фото: АЗЕРТАДЖ
Ниджат Исмиев
Ниджат Исмиев
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БАКУ/ Trend/ - Административное здание посольства Азербайджана в Украине получило повреждения в результате массированных ракетных ударов, нанесенных российскими войсками по Киеву в ночь на 19 июля.

В результате взрыва ракеты, упавшей в 200–250 метрах от здания посольства, напротив станции метро «Лукьяновская», в здании дипмиссии были выбиты стекла и появились трещины на потолке.

Среди сотрудников посольства пострадавших нет.

Отметим, что с начала войны административное здание посольства Азербайджана в Киеве уже несколько раз получало повреждения в результате воздушных атак на украинскую столицу.

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