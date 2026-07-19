В результате ракетных ударов по Киеву повреждено здание посольства Азербайджана

БАКУ/ Trend/ - Административное здание посольства Азербайджана в Украине получило повреждения в результате массированных ракетных ударов, нанесенных российскими войсками по Киеву в ночь на 19 июля.

В результате взрыва ракеты, упавшей в 200–250 метрах от здания посольства, напротив станции метро «Лукьяновская», в здании дипмиссии были выбиты стекла и появились трещины на потолке.

Среди сотрудников посольства пострадавших нет.

Отметим, что с начала войны административное здание посольства Азербайджана в Киеве уже несколько раз получало повреждения в результате воздушных атак на украинскую столицу.