На мировом рынке криптовалют преобладает снижение цен

БАКУ /Trend/ - На мировом рынке криптовалют за последнюю неделю зафиксировано снижение цен на большинство ведущих цифровых активов.

Согласно биржевым данным, цена «Bitcoin» — крупнейшей криптовалюты в мире по рыночной капитализации — за последние семь дней снизилась на 4,95 процента и опустилась до 74 052 долларов США.

Снижение наблюдалось и в цене «Ethereum», занимающей второе место по рыночной капитализации. Так, стоимость криптовалюты за неделю снизилась на 7,76 процента и составила 2 132 доллара США.

В ценах на другие ведущие цифровые активы также зафиксирована в основном отрицательная динамика. Цена BNB снизилась на 3,55 процента до 686,30 доллара США, а цена XRP на 13,04 процента — до 1,0908 доллара США.

Стоимость «Solana» за последнюю неделю снизилась на 8,65 процента и составила 86,768 доллара США. «Hyperliquid» же продемонстрировала наибольшее недельное удешевление среди представленных криптовалют. Так, ее цена снизилась на 14,80 процента до 72,953 доллара США.

Цена «Zcash» опустилась на 4,16 процента — до 1 217 долларов США, а цена «Monero» зафиксировалась на уровне 596,608 доллара США, подешевев на 1,85 процента.

Наряду с этим, в стоимости некоторых цифровых активов наблюдался незначительный рост. Стоимость «Tether USDt» за последние семь дней выросла на 0,01 процента и достигла 0,9991 доллара США, а цена USDC выросла на тот же процент — до 1,0010 доллара США.

TRON также завершила неделю с положительным показателем. Цена этой криптовалюты выросла на 0,49 процента и составила 0,317945 доллара США.

Таким образом, по показателям за последнюю неделю на рынке криптовалют преобладала тенденция к снижению. Самое резкое удешевление зафиксировано по «Hyperliquid» и XRP. Большинство ведущих цифровых активов рынка, включая «Bitcoin» и «Ethereum», потеряли в цене в недельном сравнении.