"КазТрансОйл" и Chevron обсудили вопрос расширения транспортировки по БТД

БАКУ/Trend/ - Генеральный директор (председатель правления) АО "КазТрансОйл" Арман Касенов и генеральный менеджер по коммерции Chevron Eurasia Хафиз Насар обсудили перспективы расширения транспортировки казахстанской нефти по маршруту Баку - Тбилиси - Джейхан (БТД).

Как сообщает пресс-служба "КазТрансОйл", рабочая встреча состоялась в Астане.

Одной из ключевых тем переговоров стала транспортировка нефти ТОО "Тенгизшевройл" по системе магистральных нефтепроводов "КазТрансОйл", а также через инфраструктуру Батумского нефтяного терминала.

В ходе встречи также обсуждались текущее состояние двустороннего сотрудничества и перспективы его дальнейшего развития.

По итогам переговоров стороны подтвердили заинтересованность в укреплении партнерских отношений и проработке перспективных направлений взаимодействия.

Согласно данным Государственного комитета статистики Азербайджана, в январе-сентябре 2026 года по БТД было транспортировано 18,857 миллиона тонн нефти.

Напомним, что "КазТрансОйл" в январе-сентябре 2026 года увеличил перевалку нефти в направлении трубопровода БТД на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 1 млн 164 тыс. тонн.

Консолидированный объем транспортировки нефти и перевалки нефтепродуктов "КазТрансОйл" за девять месяцев 2026 года составил 35 млн 809 тыс. тонн, что на 3% больше показателя за аналогичный период 2025 года.

Ранее сообщалось, что Казахстан рассчитывает довести экспорт нефти по трубопроводу Баку - Тбилиси - Джейхан до 1,7 млн тонн в 2027 году.

В настоящее время по нефтепроводу транспортируются преимущественно нефть с блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) и конденсат с месторождения Шахдениз. Кроме того, по БТД продолжают транспортироваться дополнительные объемы каспийской нефти и конденсата, в том числе сырье из Казахстана и Туркменистана, а также другие объемы нефти, добытой SOCAR в Азербайджане.

Доли участия в BTC Co. распределяются следующим образом: SOCAR - 32,97 процента, bp - 30,10 процента, MOL - 8,90 процента, TPAO - 6,53 процента, Eni - 5 процентов, TotalEnergies - 5 процентов, ITOCHU - 3,40 процента, ONGC Videsh - 3,10 процента, ExxonMobil - 2,50 процента и INPEX - 2,50 процента.