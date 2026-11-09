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Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Азербайджан с Днем Государственного флага

Политика Новость 9 ноября 2026 15:07 (UTC +04:00)
Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Азербайджан с Днем Государственного флага
Фото: Facebook/Erdogan
Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил азербайджанский народ с Днем Победы и Днем Государственного флага.

Об этом он сказал в ходе встречи с журналистами на борту самолета по возвращении в Турцию после участия в мероприятиях, посвященных Дню Победы Азербайджана.

Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что еще раз поздравляет Азербайджан по случаю Дня Победы, а также передает свои поздравления по случаю Дня Государственного флага.

Отметим, что сегодня в Азербайджане отмечается День Государственного флага.

17 ноября 2009 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об учреждении Дня Государственного флага.

Согласно распоряжению, 9 ноября объявлено Днем Государственного флага Азербайджанской Республики.

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