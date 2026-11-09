Президент Ильхам Алиев о героях Отечественной войны: Именно они преподали урок врагу (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Как сообщалось ранее, Президент Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева, их дочь Лейла Алиева, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его супруга Эмине Эрдоган накануне встретились в Ханкенди с героями Отечественной войны и военнослужащими, награжденными орденами.

Президент Ильхам Алиев, представляя военных-героев, особо подчеркнул их роль в Отечественной войне.

«Все находящиеся здесь — это лица, удостоенные высших государственных наград. Именно они преподали урок врагу», — заявил Президент Ильхам Алиев.

Отметим, что во встрече приняли участие Герои Отечественной войны, а также военнослужащие, награжденные орденами «Карабах» и «Зафар».