БАКУ/ Trend/ - Стали известны результаты президентских выборов в Болгарии.

Илияна Йотова одержала победу во втором туре президентских выборов, состоявшемся 1 ноября. Согласно подсчету 99,95 процента избирательных протоколов, она набрала 57,58 процента голосов, а ее соперник Андрей Гюров — 39,47 процента. Тем самым Йотова стала первой в истории Болгарии женщиной, избранной путем всенародного голосования президентом.

Напомним, что И. Йотова в мае этого года находилась с визитом в Азербайджане и принимала участие в проходившей в Баку 13-й сессии Всемирного форума городов ООН (WUF13). Она прибыла в Баку в качестве лица, временно исполняющего обязанности президента. Так, после досрочной отставки Президента Румена Радева в январе 2026 года она исполняла эти обязанности до следующих выборов.

Прибыв в Баку 17 мая в этом статусе, И. Йотова на следующий день выступила на Сессии лидеров форума. Она выразила благодарность Азербайджану за организацию мероприятия и подчеркнула, что Баку превратился в площадку, где проводятся дискуссии о будущем мира.

В рамках визита И. Йотова встретилась с Президентом Ильхамом Алиевым. На встрече обсуждались вопросы сотрудничества в сфере энергетики и поставок азербайджанского газа в Европу. И. Йотова также ознакомилась с заводом по переработке смазочных масел, построенным на территории Сумгайытского химического промышленного парка за счет болгарских инвестиций.

Отметим, что Илияна Йотова, родившаяся 24 октября 1964 года в Софии, окончила Софийский университет по специальности «Болгарская филология», а также специализировалась во Франции в сфере государственного управления и европейских исследований. Она начала трудовую деятельность в качестве журналиста, в 1990–1997 годах работала корреспондентом, редактором, ведущей и руководителем департамента новостей на Болгарском национальном телевидении.

В 2005–2007 годах Йотова являлась депутатом парламента Болгарии, а в 2007 году была избрана в Европейский парламент. В 2016 году, одержав победу на выборах вместе с Руменом Радевым, она была избрана вице-президентом и в январе 2017 года приступила к исполнению своих обязанностей. В 2021 году они были переизбраны на второй срок.