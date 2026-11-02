Спрос на галлий и германий создает новые возможности для Казахстана - BCG

БАКУ/Trend/ - Рост мирового спроса на галлий, германий, рений, бериллий и тантал создает дополнительные стимулы для развития и модернизации производственных мощностей Казахстана.

Об этом говорится в исследовании Boston Consulting Group "Почему дефицит критически важных минералов требует внимания CEO" (Why Critical Mineral Shortages Are a CEO Issue).

"Выводы исследования особенно актуальны для Казахстана с учетом особенностей его минерально-сырьевой базы. Галлий, германий, рений, бериллий и тантал являются попутными продуктами металлургических производств Казахстана. Хотя их вклад в экспортную выручку пока относительно невелик, значение этих минералов для глобальных цепочек поставок несоизмеримо выше. Стратегическая роль Казахстана в этом сегменте определяется не столько объемами добычи, сколько значимостью отраслей, производственные цепочки которых могут быть нарушены даже при незначительном дефиците таких видов сырья.

Рост мирового спроса на эти минералы создает дополнительные стимулы для развития и модернизации производственных мощностей страны", - сказал управляющий директор и партнер BCG Михаил Могучев.

По его словам, с учетом специфики попутного производства так называемых "москитных минералов" увеличение их выпуска может быть обеспечено не столько за счет создания новых производственных мощностей, сколько благодаря реализации потенциала извлечения попутных компонентов на действующих медных, цинковых, глиноземных и урановых производствах, а также внедрению технологий извлечения ценных компонентов из накопленных отходов горнодобывающей и металлургической промышленности.

В исследовании отмечается, что компании часто начинают оценку рисков с анализа состава используемых материалов. Такой подход прежде всего привлекает их внимание к металлам с большими объемами потребления, таким как медь и литий, тогда как так называемые "москитные минералы" остаются за рамками анализа.

Рынок этих минералов крайне мал, однако от них зависят производственные цепочки огромной экономической значимости в самых разных отраслях промышленности. Их дефицит способен нарушить производственные процессы даже на предприятиях, которые не закупают их напрямую. Поэтому крупнейшие мировые компании стремятся выявлять подобные зависимости и обеспечивать устойчивость своих цепочек поставок.

В исследовании приводятся два примера:

- Галлий. Объем мирового рынка составляет менее 350 миллионов долларов в год при объеме производства около 900 тонн. При этом, по оценкам BCG, от поставок галлия зависит производство конечной продукции общей стоимостью около 3,5 триллиона долларов;

- Мышьяк. Объем мирового рынка первичного сырья составляет около 50 миллионов долларов. При этом на одного производителя приходится порядка 60 процентов поставок мышьяка сверхвысокой чистоты, используемого в инфраструктуре связи 5G и 6G, оптических системах центров обработки данных, радиолокационных системах и оборонной электронике.

"Галлий, германий и мышьяк извлекаются в качестве побочных продуктов при добыче и переработке других видов сырья. Поэтому объемы их предложения определяются прежде всего конъюнктурой рынков основных металлов. Даже резкий рост цен на "москитные минералы" не обязательно приведет к увеличению их производства", - говорится в исследовании BCG.