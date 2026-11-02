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ГПС Азербайджана пресекла контрабанду наркотиков и вторжение беспилотников на границе с Ираном (ФОТО)

Происшествия Новость 2 ноября 2026 13:14 (UTC +04:00)
ГПС Азербайджана пресекла контрабанду наркотиков и вторжение беспилотников на границе с Ираном (ФОТО)
Фото: State Border Service
Фирая Нуризаде
Фирая Нуризаде
Корреспондент Все материалы

БАКУ/ Trend/ - Пресечена попытка незаконного ввоза из Ирана в Азербайджан 22 килограммов 900 граммов наркотических средств. Кроме того, обнаружены и обезврежены беспилотные летательные аппараты, незаконно проникшие в воздушное пространство страны.

По информации Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана, инциденты произошли на служебных территориях пограничных отрядов "Горадиз" и "Гёйтяпя" Пограничных войск.

В результате комплекса оперативно-войсковых мероприятий беспилотные летательные аппараты были обнаружены и обезврежены.

При осмотре мест происшествий на территории пограничного отряда "Горадиз" было изъято 15 килограммов 400 граммов наркотических средств, а на территории пограничного отряда "Гёйтепе" - 7 килограммов 500 граммов.

По данным фактам продолжаются оперативно-следственные мероприятия.

ГПС Азербайджана пресекла контрабанду наркотиков и вторжение беспилотников на границе с Ираном (ФОТО)
ГПС Азербайджана пресекла контрабанду наркотиков и вторжение беспилотников на границе с Ираном (ФОТО)
ГПС Азербайджана пресекла контрабанду наркотиков и вторжение беспилотников на границе с Ираном (ФОТО)
ГПС Азербайджана пресекла контрабанду наркотиков и вторжение беспилотников на границе с Ираном (ФОТО)
ГПС Азербайджана пресекла контрабанду наркотиков и вторжение беспилотников на границе с Ираном (ФОТО)
ГПС Азербайджана пресекла контрабанду наркотиков и вторжение беспилотников на границе с Ираном (ФОТО)

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