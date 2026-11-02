Переговоры о вывозе из Ирана урана, обогащенного до 60%, не проводились – МИД

БАКУ/Trend/ - Переговоры о вывозе из Ирана урана, обогащенного до 60 процентов, не проводились.

По информации Министерства иностранных дел Ирана, об этом заявил официальный представитель МИД Исмаил Багаи на пресс-конференции в Тегеране в понедельник.

"В рамках визита заместителя министра иностранных дел Ирана Казема Гарибабади в Катар состоялся обмен посланиями между Ираном и США при посредничестве Катара.

Вопросы носят более сложный характер. Действия США еще больше усугубили ситуацию. По мнению Ирана, на данном этапе обмен посланиями должен продолжаться. Иранская сторона в разумной форме довела до сведения американской стороны вопросы, требующие рассмотрения", - отметил он.

Багаи добавил, что за последние 12-13 лет, с момента начала обсуждений иранской ядерной программы, которые в 2015 году привели к заключению ядерной сделки, сохраняется один принципиальный момент. Несмотря на усилия Ирана, направленные на подтверждение мирного характера его ядерной программы, другая сторона продолжает искать предлоги для выдвижения обвинений.

"Ядерная программа Ирана носит исключительно мирный характер. Это неоднократно доказывалось. Опираясь на утверждения, выдвинутые еще 20 лет назад, другая сторона постоянно повторяет заявления о наличии у Ирана ядерного оружия или угрозе его создания. Как уже заявлялось, пока Иран остается участником Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), он считает необходимым выполнять предусмотренные этим договором обязательства", - отметил он.

Отметим, что, согласно отчету Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), опубликованному в мае 2025 года, общий объем запасов урана, обогащенного Ираном, составлял 9 247 килограммов, из которых 408 килограммов приходились на уран, обогащенный до уровня 60 процентов.