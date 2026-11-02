Global Stats обнародовал рейтинг соцсетей в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Обнародована статистика рыночных долей платформ социальных сетей в Азербайджане за октябрь 2026 года.

По данным статистического центра Global Stats, в отчетном месяце наибольшая доля рынка среди платформ соцсетей в Азербайджане принадлежала YouTube. Доля использования платформы выросла по сравнению с предыдущим месяцем на 18,93 процентных пункта и составила 40,49 процента.

На втором месте расположился Facebook. Рыночная доля платформы в Азербайджане в октябре снизилась на 10,31 процентного пункта, до 26,95 процента.

Социальная сеть X (бывший Twitter) заняла третью строчку с рыночной долей 10,12 процента. Показатель платформы по сравнению с предыдущим месяцем снизился на 0,9 процентного пункта.

На четвертой позиции расположился Instagram. Рыночная доля платформы составила 7,3 процента. Этот показатель в месячном сравнении снизился на 5,02 процентного пункта.

Pinterest с рыночной долей 6,38 процента заняла пятое место. Доля платформы снизилась по сравнению с предыдущим месяцем на 1,31 процентного пункта.

На шестой строчке расположился LinkedIn. Рыночная доля платформы в Азербайджане составила 5,66 процента, увеличившись в месячном сравнении на 0,47 процентного пункта.

Reddit занял седьмую позицию с показателем 2,58 процента. Рыночная доля платформы по сравнению с предыдущим месяцем снизилась на 2,18 процентного пункта.

Таким образом, в октябре тройку лидеров по доле рынка социальных сетей в Азербайджане составили YouTube, Facebook и X.

Facebook лидирует в мире

Согласно глобальным показателям, за октябрь 2026 года наибольшая доля рынка в мире принадлежала Facebook.

Глобальная доля рынка платформы по сравнению с предыдущим месяцем снизилась на 0,35 процентного пункта и составила 70,97 процента.

YouTube занял второе место с показателем 7,85 процента. Мировая рыночная доля платформы в октябре выросла в месячном сравнении на 0,6 процентного пункта.

На третьем месте расположился X. Глобальная рыночная доля платформы составила 7,64 процента, что на 0,22 процентного пункта больше по сравнению с предыдущим месяцем.

Instagram занял четвертую строчку с рыночной долей 6,19 процента. Показатель платформы в месячном сравнении снизился на 1,2 процентного пункта.

Reddit расположился на пятом месте с показателем 3,35 процента. Его глобальная рыночная доля за месяц увеличилась на 0,93 процентного пункта.

Pinterest занял шестое место среди социальных сетей в мире с рыночной долей 3,22 процента. Показатель платформы снизился по сравнению с предыдущим месяцем на 0,16 процентного пункта.

LinkedIn занял седьмое место с рыночной долей 0,58 процента. Глобальный показатель платформы в октябре снизился на 0,03 процентного пункта.