Объявлен тендер на модернизацию железнодорожных участков Среднего коридора

БАКУ/Trend/ - В Турции объявлен международный тендер на проектирование и строительство трех участков железнодорожной линии Дивриги-Карс-граница с Грузией в рамках развития Среднего коридора.

Как говорится в информации, опубликованной на сайте Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ), закупка предусматривает восстановление железнодорожной инфраструктуры и верхнего строения пути, а также проведение работ по электрификации, установке систем сигнализации и телекоммуникаций.

Согласно тендерной документации, проект разделен на три лота:

- Лот 1: восстановление инфраструктуры и верхнего строения пути, а также электрификация участка Дивриги-Эрзинджан протяженностью 156 километров.

- Лот 2: аналогичные работы на участке Эрзинджан-Эрзурум протяженностью 223 километра.

- Лот 3: восстановление инфраструктуры и верхнего строения пути на участке Эрзурум-Карс протяженностью 208 километров, а также электрификация линии от Эрзурума до границы с Грузией протяженностью 288 километров.

Отмечается, что работы по каждому из трех лотов предполагается завершить в течение четырех лет.

Тендер проводится в рамках международной конкурентной закупки по процедуре запроса предложений (Request for Proposals). Участники могут подавать заявки на один или несколько лотов.

Предложения должны быть представлены не позднее 22 декабря 2026 года, 14:30 по турецкому времени. Вскрытие технической части предложений состоится в тот же день в 14:45. Электронная подача заявок не предусмотрена.

Размер обеспечения предложения составляет 2,5 миллиона долларов для первого лота и 2,75 миллиона долларов для каждого из двух остальных лотов, говорится в информации АБИИ.

Подчеркивается, что заказчиком выступает Главное управление инфраструктурных инвестиций Министерства транспорта и инфраструктуры Турции. Финансирование проекта осуществляется совместно Всемирным банком и АБИИ.