SOCAR увеличила объем буровых работ на 74,3% в III квартале

БАКУ/Trend/ - В третьем квартале 2026 года объем буровых работ Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) увеличился на 74,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Согласно информации SOCAR, за отчетный период компания выполнила буровые работы общим объемом 21 176 метров. В третьем квартале 2025 года этот показатель составлял 12 146 метров. Таким образом, объем буровых работ увеличился на 9 030 метров в годовом выражении.

Добыча нефти на месторождениях, которые SOCAR эксплуатирует самостоятельно или в качестве основного участника, составила 1 миллион 717,1 тысячи тонн. Это на 5,1 процента меньше по сравнению с 1 миллионом 810,1 тысячи тонн, добытыми за аналогичный период прошлого года.

Добыча газа на этих месторождениях также сократилась. Так, в третьем квартале 2026 года было добыто 1 миллиард 696,5 миллиона кубометров газа против 1 миллиарда 944,7 миллиона кубометров за аналогичный период 2025 года. Таким образом, годовое снижение составило 12,8 процента.

Общий объем добычи газа в Азербайджане за отчетный период составил 12 миллиардов 473,1 миллиона кубометров. Это на 3,6 процента меньше по сравнению с 12 миллиардами 943 миллионами кубометров, добытыми в третьем квартале 2025 года.

Добыча сырой нефти в Азербайджане за отчетный период составила 6 миллионов 590,5 тысячи тонн против 6 миллионов 979,5 тысячи тонн за аналогичный период прошлого года. Таким образом, добыча нефти по стране сократилась на 5,6 процента.