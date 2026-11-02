БАКУ /Trend/ - В Азербайджане может быть возобновлена деятельность Дворянского собрания, созданного с целью популяризации генеалогии знатных родов и сохранения исторического наследия.

Как сообщили Trend в Управлении Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер», деятельность Собрания была временно приостановлена после кончины возглавлявшего его народного писателя Максуда Ибрагимбекова в марте 2016 года.

Согласно информации, ведутся обсуждения по возобновлению деятельности Собрания, и в будущем в этом направлении могут быть предприняты шаги.

Отметим, что Дворянское собрание было создано в 1999 году при поддержке общенационального лидера Гейдара Алиева и под руководством Максуда Ибрагимбекова. Основная цель Собрания заключалась в популяризации генеалогии знатных родов Азербайджана, сохранении их истории и духовного наследия. Свидетельство №1 Дворянского собрания было вручено великому лидеру Гейдару Алиеву в 1999 году председателем Собрания, народным писателем Максудом Ибрагимбековым.

Здание, в котором располагалась организация, было построено в 1914 году известным архитектором Зивер-беком Ахмедбековым для деда Максуда Ибрагимбекова — нефтепромышленника Алекпера Мешадибекова. Здесь родилась мать писателя Фатма ханым, одна из 7 детей Мешадибекова, расстрелянного в 1924 году. Впоследствии семья была переселена. До 70-х годов здание использовалось как жилой дом с коммунальными квартирами, а в конце 70-х годов передано в пользование Комитета защиты мира. С 1993 года в этом здании действовала организация «Азербайджанский ПЕН-клуб» под председательством Максуда Ибрагимбекова. С 1999 года в здании функционировало «Дворянское собрание», созданное Максудом Ибрагимбековым при поддержке общенационального лидера Гейдара Алиева. С 2001 года здание включено в список исторических памятников Государственного заповедника «Ичеришехер». В 2016–2017 годах при поддержке Фонда Гейдара Алиева в здании были проведены капитальный ремонт и реставрационные работы. Распоряжением Президента Ильхама Алиева от 1 февраля 2018 года в этом здании был создан Творческий центр Максуда Ибрагимбекова, который продолжает свою деятельность там и сегодня.