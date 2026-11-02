Два взгляда, один горизонт: в Баку открылась выставка художников из Латвии (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанской государственной академии художеств представили выставку "В свете одного горизонта", объединившую произведения художников Латвийской академии художеств. Экспозиция стала одним из событий фестиваля "Полёт в Баку. Арт-уикенд: ПОЧУВСТВУЙ БУДУЩЕЕ СЕЙЧАС", организованного Фондом Гейдара Алиева и Общественным объединением IDEA, сообщает пресс-служба Академии.

Открывая выставку, ректор Академии, народный художник, профессор Натиг Алиев обратил внимание на значение подобных проектов для культурного обмена и развития международного сотрудничества. По его словам, встречи художников из разных стран позволяют не только делиться творческим опытом, но и лучше узнавать друг друга через искусство, которое становится своеобразным языком общения между культурами.

В церемонии также приняли участие проректор по международным связям, народный художник Салхаб Мамедов, проректор по научной и творческой работе, народный художник, профессор Фуад Салаев и доцент Латвийской академии художеств Эгонс Перщевиц.

На выставке представлено 30 работ, выполненных в различных художественных стилях и техниках — живописи, графики, художественного текстиля и смешанных формах. В своих произведениях латвийские художники обращаются к темам природы, пространства, памяти и человеческого опыта, раскрывая их через индивидуальное творческое видение. Среди участников экспозиции — Андрис Витолиньш, Кристапс Зариньш, Алексей Наумов, Мадара Квепе, Эмма София и Диана Янсоне.

Выставка "В свете одного горизонта" позволяет взглянуть на мир глазами художников из другой культурной среды, познакомиться с их индивидуальным восприятием действительности и разнообразием художественных решений. При этом её значение выходит за рамки простого знакомства с зарубежным искусством: подобные встречи создают почву для новых творческих контактов и укрепляют культурные связи между Азербайджаном и Латвией.

Организатором выставки выступил отдел международных связей, выставок и работы с иностранными студентами Азербайджанской государственной академии художеств.

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