Казахстан может укрепить свои позиции на мировом рынке критически важных минералов - BCG

БАКУ/Trend/ - Казахстан может укрепить свои позиции на мировом рынке критически важных минералов и привлечь дополнительные инвестиции в геологоразведку, добычу и переработку минерального сырья.

Об этом говорится в исследовании Boston Consulting Group (BCG) "Почему дефицит критически важных минералов требует внимания CEO" (Why Critical Mineral Shortages Are a CEO Issue).

Согласно исследованию, промышленные компании недооценивают риски, связанные с дефицитом критически важных минералов, и в результате упускают стратегические возможности.

Авторы исследования выделяют три ключевых пробела в используемых компаниями механизмах оценки рисков, которые не позволяют своевременно выявлять источники уязвимости. В частности, компании ориентируются преимущественно на стоимость закупаемого сырья, ограничивают анализ прямыми поставщиками, а также сосредотачиваются на добыче минералов, уделяя недостаточное внимание их переработке и структуре собственности на производственные активы.

Особое внимание в исследовании уделяется так называемым "москитным минералам" (mosquito minerals), например галлию, германию, иридию и мышьяку. Несмотря на их высокую значимость для промышленности, объемы торговли этими минералами относительно невелики, поэтому связанные с ними риски зачастую остаются вне поля зрения компаний.

Согласно прогнозной модели BCG, разработанной на основе собственной методологии компании, к 2040 году спрос на ряд ключевых видов минерального сырья, включая редкоземельные элементы, графит, медь и литий, может составить от 120 до 250 процентов прогнозируемого предложения.

"В этих условиях новые возможности открываются для стран с богатыми минерально-сырьевыми ресурсами, в том числе Казахстана. Он обладает одной из наиболее богатых минерально-сырьевых баз Центральной Азии - значительными разведанными запасами меди, хрома, вольфрама, лития, тантала, редкоземельных элементов и других критически важных минералов", - говорится в исследовании.

По данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Казахстан потенциально может поставлять на мировой рынок 21 из 34 видов сырья, включенных в перечень критически важных для Европейского союза (ЕС).

При этом около 65 процентов территории страны остаются недостаточно изученными с геологической точки зрения. Это создает перспективы для обнаружения новых месторождений и открывает дополнительные возможности для привлечения инвестиций в геологоразведку, добычу и переработку минерального сырья.

"Большинство промышленных компаний оценивают свою зависимость от минерального сырья на основе объемов закупок и данных о прямых поставщиках. Однако зачастую именно те минералы, на которые компании тратят совсем незначительные суммы, могут привести к остановке производственных линий. Вопрос для CEO и советов директоров заключается не в том, подвержена ли компания этим рискам. Безусловно, подвержена. Вопрос в том, предпочтут ли они оставить все как есть или найдут способ превратить существующие риски в конкурентное преимущество", - отметил управляющий директор и партнер BCG, один из авторов исследования Тайко Мёнкс.

В исследовании подчеркивается, что текущая конъюнктура мирового рынка критически важных минералов открывает перед Казахстаном возможности для укрепления позиций в глобальных цепочках поставок, а также привлечения новых инвестиций в геологоразведку, освоение месторождений и развитие перерабатывающих производств.