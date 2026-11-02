Ормузский пролив не откроется до выполнения требований Тегерана - Багаи

БАКУ/Trend/ - Ормузский пролив не будет открыт, а окончательное соглашение не будет достигнуто до тех пор, пока законные требования Ирана не будут выполнены, а США не прекратят морскую блокаду против Ирана.

По информации Министерства иностранных дел Ирана, об этом заявил официальный представитель МИД Исмаил Багаи на пресс-конференции в Тегеране в понедельник.

"Требования Ирана изложены предельно ясно и прозрачно и являются обоснованными. Теперь решение по этому вопросу должны принять США. После выполнения требований Ирана можно будет вести переговоры о продолжении процесса", - отметил он.

Багаи добавил, что в последнее время дипломатические контакты между Ираном и США при посредничестве третьих сторон привели к запуску новой инициативы, основанной на диалоге и обсуждениях. По его словам, в рамках предложенного Ираном семиэтапного плана переговоры активизировались, а его реализация возможна в течение двух дней.

"Это свидетельствует о доброй воле Ирана. Иран заявил, что в случае выполнения его требований в кратчайшие сроки безопасность в Ормузском проливе может быть восстановлена, а переговорный процесс - начаться. Все зависит от шагов, которые США предпримут для дальнейшего развития процесса", - отметил он.

Напомним, очередное обострение отношений между США и Ираном началось 8 июля. В этот день Вооруженные силы США впервые после подписания меморандума между Вашингтоном и Тегераном нанесли несколько серий ударов по территории Ирана, заявив, что это стало ответом на нападение на торговое судно в Ормузском проливе.

В тот же день Президент США Дональд Трамп объявил о прекращении режима прекращения огня с Ираном. В ответ Тегеран начал наносить удары по американским объектам, расположенным на территориях Бахрейна, Иордании, Катара, Кувейта, ОАЭ и Омана. В результате конфликта морская торговля в Ормузском проливе оказалась парализована.