Осуществлена последняя процентная выплата по второму выпуску облигаций SOCAR

БАКУ /Trend/ - По облигациям, выпущенным SOCAR в 2021 году, осуществлена последняя, 20-я процентная выплата.

Согласно информации, предоставленной «SOCAR Capital», на счета держателей облигаций в целом переведены один миллион сто двадцать пять тысяч долларов США.

Таким образом, общая сумма процентов, выплаченных инвесторам по данному выпуску за пять лет, достигла двадцати двух миллионов пятисот тысяч долларов США. В связи с истечением срока обращения облигаций инвесторам также полностью возвращены вложенные ими сто миллионов долларов США.

Годовая процентная ставка по облигациям, выпущенным в обращение 1 ноября 2021 года, составляла 4,5 процента. Выплаты процентов производились каждые три месяца.

В ходе первичной подписки спрос на эти облигации составил триста восемьдесят миллионов четыреста тринадцать тысяч долларов США (примерно в 3,8 раза превысив объем выпуска).

Объем купли-продажи указанных облигаций на вторичном рынке составил восемьдесят пять миллионов четыреста тысяч долларов США. Всего было заключено 2 025 сделок. Кроме того, по этим облигациям было осуществлено 24 сделки репо на общую сумму один миллион девятьсот тысяч долларов США.

Облигации SOCAR занимают 25 процентов азербайджанского рынка корпоративных облигаций. В 2016, 2021 и 2025 годах SOCAR осуществила три выпуска облигаций общим объемом четыреста миллионов долларов США.

Оборот облигаций SOCAR на вторичном рынке, способствующих развитию внутреннего рынка капитала на протяжении более 10 лет и пользующихся большим интересом со стороны инвесторов, достиг трехсот шестидесяти миллионов долларов США. В общей сложности было зарегистрировано более 6 000 сделок.

С учетом последней выплаты общая сумма процентов, выплаченных инвесторам по всем выпускам облигаций SOCAR, достигла шестидесяти пяти миллионов пятисот тысяч долларов США.

«Зеленые» облигации SOCAR остаются в обращении до 2030 года. Приобрести эти облигации можно в центрах «ASAN xidmət» № 1 и № 5, а также через инвестиционные компании, официально действующие в Азербайджане.

SOCAR выражает благодарность инвесторам за проявленный большой интерес к облигациям SOCAR и оказанное доверие.

Подробная информация: *1999 | socaristiqraz.az | socarcapital.az