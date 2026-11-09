Председатель "Yeni Parti" Озгюр Озель позвонил Президенту Ильхаму Алиеву

БАКУ/Trend/ - Председатель "Yeni Parti" Озгюр Озель позвонил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Об этом говорится в публикации, размещенной на странице Президента Ильхама Алиева в соцсети X.

"Озгюр Озель передал поздравления главе государства и азербайджанскому народу по случаю Дня Победы. Глава государства поблагодарил его за поздравления. В ходе телефонного разговора было вновь отмечено, что отношения дружбы и братства между Азербайджаном и Турцией, а также их народами являются нерушимыми", - говорится в публикации.