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Председатель "Yeni Parti" Озгюр Озель позвонил Президенту Ильхаму Алиеву

Политика Новость 9 ноября 2026 15:02 (UTC +04:00)

БАКУ/Trend/ - Председатель "Yeni Parti" Озгюр Озель позвонил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Об этом говорится в публикации, размещенной на странице Президента Ильхама Алиева в соцсети X.

"Озгюр Озель передал поздравления главе государства и азербайджанскому народу по случаю Дня Победы. Глава государства поблагодарил его за поздравления. В ходе телефонного разговора было вновь отмечено, что отношения дружбы и братства между Азербайджаном и Турцией, а также их народами являются нерушимыми", - говорится в публикации.

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