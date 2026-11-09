Мы в Шуше еще раз продемонстрировали нашу солидарность с Азербайджаном — Эрдоган

БАКУ /Trend/ - Мы в Шуше еще раз продемонстрировали нашу солидарность с Азербайджаном.

Об этом заявил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, отвечая на вопросы журналистов на борту самолета по возвращении в Турцию после участия в мероприятиях, посвященных Дню Победы Азербайджана.

"Мы самым решительным образом направили месседжи единства и солидарности. С уважением почтили память жертв Ходжалинского геноцида, посетили Ханкенди", - сказал он.

Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что Турция и Азербайджан — две братские страны, связанные друг с другом неразрывными узами. Между двумя странами осуществляется сотрудничество во многих стратегических сферах, прежде всего в энергетике, транспорте и инфраструктуре.

По его словам, на встрече с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым были обсуждены последние события в регионе.

Реджеп Тайип Эрдоган добавил, что Турция оказывает всяческую поддержку развитию Карабаха. "Мы были очень рады созданию в Карабахе Турецко-Азербайджанского международного центра лесного хозяйства и питомника. В следующем году планируем открытие школы, состоящей из 40 учебных классов, двух лабораторий и библиотеки.

Турция и Азербайджан — два братских государства, являющихся единым сердцем и единым кулаком, мы вместе и в радости, и в горе, вместе противостоим любым трудностям. Никто не сможет бросить тень на дружбу, солидарность и братство между нами», — сказал он.

Подчеркнув важность визита с точки зрения турецко-азербайджанского братства и солидарности, Реджеп Тайип Эрдоган выразил благодарность Президенту Ильхаму Алиеву за оказанное гостеприимство.