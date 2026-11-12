Начата 3D-сейсморазведка на структуре Гошадаш в Каспийском море

БАКУ /Trend/ - Компания Caspian Geo приступила к проведению 3D-сейсморазведочных работ на структуре Гошадаш в азербайджанском секторе Каспийского моря по заказу SOCAR Exploration.

Как говорится в информации SOCAR Exploration, исследования проводятся с использованием донных сейсмоприемников (OBN).

Отмечается, что это третий сейсморазведочный проект, реализуемый под руководством SOCAR Exploration за последние 12 месяцев. Ранее компания провела две аналогичные кампании за рубежом.

Полученные данные позволят провести комплексную оценку перспективных объектов и послужат основой для планирования дальнейшего разведочного бурения.

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