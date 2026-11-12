Премьер Ирландии отметил роль Азербайджана в укреплении энергетической безопасности Европы

ДУБЛИН /Trend/ – Участие Азербайджана в Европейском политическом сообществе (EPC) открывает возможности для укрепления энергетической безопасности Европы и решения более широкого круга экономических проблем и вопросов безопасности, стоящих перед континентом.

Как сообщает в среду специальный корреспондент Trend, об этом заявил премьер-министр Ирландии Михол Мартин, отвечая на вопросы журналистов на полях саммита Европейского политического сообщества в Дублине.

По его словам, этот форум объединяет европейские страны и партнеров за пределами Европейского союза, позволяя им вырабатывать общие подходы к решению ключевых региональных и международных проблем.

Мартин отметил участие Азербайджана в рамках EPC как пример того, как сотрудничество может приносить конкретные результаты, особенно в вопросах энергоснабжения и обеспечения безопасности европейского континента в целом.

«Если посмотреть на участие Азербайджана в Европейском политическом сообществе, то это привело к значительным результатам с точки зрения поставок и так далее, как в плане экономической безопасности континента, так и безопасности в контексте гибридных атак», – сказал он.

Премьер-министр подчеркнул, что энергетическая взаимосвязанность, технологическое сотрудничество и контакты между людьми входят в число ключевых направлений, требующих более тесной координации между европейскими странами и их партнерами.

Он также указал на важность сотрудничества для обеспечения доступных поставок энергоресурсов, защиты критической инфраструктуры и обеспечения доступа к критически важным видам сырья и редкоземельным минералам.

По словам Мартина, неформальные обсуждения в рамках EPC также могут способствовать продвижению по ключевым политическим вопросам и вопросам безопасности.

Он отметил, что расширенный формат форума позволяет участвующим странам обсуждать общие вызовы и вырабатывать совместные решения за пределами повестки традиционных встреч на уровне ЕС.