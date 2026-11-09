  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Президент Ильхам Алиев наградил Драгана Владисавлевича орденом «Достлуг»

Политика Новость 9 ноября 2026 14:13 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев наградил Драгана Владисавлевича орденом «Достлуг»
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана
Алямда Насиб
Алямда Насиб
Все материалы

БАКУ /Trend/ - За особые заслуги в развитии дружественных связей и сотрудничества между Азербайджанской Республикой и Республикой Сербия Драган Владисавлевич награжден орденом «Достлуг».

Соответствующее распоряжение подписал Президент Ильхам Алиев.

В распоряжении говорится:

"Руководствуясь пунктом 23 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

За особые заслуги в развитии дружественных отношений и сотрудничества между Азербайджанской Республикой и Республикой Сербия наградить Драгана Владисавлевича орденом «Достлуг»".

Читайте Trend в

Попробуй подписку Trend Premium за 1$
Лента

Лента новостей

Читать все новости