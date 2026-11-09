Президент Ильхам Алиев наградил Драгана Владисавлевича орденом «Достлуг»

БАКУ /Trend/ - За особые заслуги в развитии дружественных связей и сотрудничества между Азербайджанской Республикой и Республикой Сербия Драган Владисавлевич награжден орденом «Достлуг».
Соответствующее распоряжение подписал Президент Ильхам Алиев.
В распоряжении говорится:
"Руководствуясь пунктом 23 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:
За особые заслуги в развитии дружественных отношений и сотрудничества между Азербайджанской Республикой и Республикой Сербия наградить Драгана Владисавлевича орденом «Достлуг»".