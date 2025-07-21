Фонд Nargis и больница Liv Bona Dea начали корпоративное сотрудничество (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Фонд Nargis и больница Liv Bona Dea начали корпоративное сотрудничество, сообщили Trend Life в пресс-службе Фонд Nargis.

Самый прекрасный способ поблагодарить своего врача - это доброта. В рамках нового совместного проекта Фонда Nargis и больницы Liv Bona Dea пациенты теперь смогут выразить свою благодарность врачам не только словами, но и добрым поступком.

С помощью специальных QR-кодов, размещённых внутри больницы, пациенты могут напрямую сделать пожертвование Фонду Nargis и таким образом поддержать лечение детей, нуждающихся в помощи.

Эта инициатива становится символом как благотворительности, так и благодарности. Каждое "спасибо" превращается в добро, а каждое пожертвование - в надежду для ребёнка.

Дополнительно, для тех, кто хочет сделать момент благодарности незабываемым, в больнице Liv Bona Dea установлена специальная фоторамка, у которой можно сделать снимок и сохранить память об этом моменте.

Вместе с Фондом Nargis и Liv Bona Dea - превратите свою благодарность в доброту!

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