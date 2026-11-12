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Президент Ильхам Алиев в Дублине встретился с Президентом Украины (ФОТО)

Политика Новость 12 ноября 2026 15:12 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев в Дублине встретился с Президентом Украины (ФОТО)
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики
Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
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ДУБЛИН/ Trend/ - Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев по приглашению Премьер-министра Ирландии Михола Мартина и президента Совета Европейского Союза Антониу Кошты находится с визитом в Ирландии для участия в 9-м саммите Европейского политического сообщества.

Как сообщает специальный корреспондент Trend, 12 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Дублине с Президентом Украины Володимиром Зеленским.

Президент Украины поздравил главу государства с Днем Победы и 12 Ноября – Днем Конституции.

На встрече были с удовлетворением отмечены визит Президента Володимира Зеленского в Азербайджан и состоявшиеся в ходе него дискуссии.

Обсуждались перспективы развития торгово-экономических отношений между нашими странами, в том числе экономических связей по линии частного сектора, состоялся обмен мнениями по вопросу взаимных визитов делегаций.

Президент Володимир Зеленский выразил благодарность Азербайджану за гуманитарную помощь Украине, особенно за поддержку в вопросах поставки электрооборудования.

В ходе беседы было отмечено, что Украина с большим интересом следит за проводимыми Азербайджаном в постконфликтный период восстановительными и строительными работами в Карабахе и Восточном Зангезуре. В этой связи было подчеркнуто, что опыт нашей страны может иметь важное значение и для Украины.

На встрече президенты Азербайджана и Украины также провели обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Президент Ильхам Алиев в Дублине встретился с Президентом Украины (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев в Дублине встретился с Президентом Украины (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев в Дублине встретился с Президентом Украины (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев в Дублине встретился с Президентом Украины (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев в Дублине встретился с Президентом Украины (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев в Дублине встретился с Президентом Украины (ФОТО)

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