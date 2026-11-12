Азербайджан имеет большое значение для Европы - премьер-министр Словении

ДУБЛИН /Trend/ – Азербайджан имеет большое значение для Европы.

Об этом заявил, отвечая на вопрос Trend, премьер-министр Словении Янез Янша на полях саммита Европейского политического сообщества (EPC) в Дублине.

По его словам, Каспийский регион играет важную роль в обеспечении энергетической безопасности Европы.

Комментируя предстоящий в 2028 году саммит Европейского политического сообщества в Азербайджане, Янша подчеркнул, что значение страны обусловлено не только вопросами безопасности, но прежде всего значительными энергетическими ресурсами Каспийского региона.

«Это важно не только с точки зрения вопросов безопасности, но и прежде всего ввиду огромных энергетических ресурсов Каспийского региона. В наших общих интересах, чтобы все эти ресурсы вносили вклад в развитие стратегической экономики Европы», – отметил премьер-министр.

Отметим, что в столице Ирландии Дублине проходит 9-й саммит Европейского политического сообщества (EPC), объединяющий лидеров почти 50 европейских стран и других государств-партнеров.

Встреча проходит в Дублинском конференц-центре под сопредседательством председателя Европейского совета Антониу Кошты и премьер-министра Ирландии Михала Мартина. Саммит проводится под девизом «Европа - сильная, безопасная и взаимосвязанная».

В числе ключевых тем повестки – безопасность Европы, война России против Украины, экономическая конкурентоспособность, энергетическая безопасность, развитие транспортной инфраструктуры и укрепление региональной взаимосвязанности.

Особое внимание будет уделено оборонным возможностям Европы, противодействию кибератакам, дезинформации и другим гибридным угрозам, а также распределению ответственности за обеспечение европейской безопасности между европейскими странами и США.

Экономическая повестка включает развитие инноваций и цифровой инфраструктуры, укрепление транспортных связей, обеспечение доступных и надежных поставок энергоресурсов, а также повышение устойчивости европейской экономики к внешним потрясениям.

Европейское политическое сообщество было создано в 2022 году после начала российско-украинской войны в качестве платформы для политического диалога и координации между европейскими странами.

Для Азербайджана участие в саммите имеет особое значение с точки зрения энергетического сотрудничества, мирного процесса на Южном Кавказе и развития транспортной взаимосвязанности.

Следующий саммит EPC запланирован на май 2028 года в Азербайджане. Это предоставит Баку возможность принять европейских лидеров и продолжить диалог по региональным вопросам и более широкой европейской повестке.

После завершения саммита Европейского политического сообщества в Дублине 13 ноября состоится отдельная неформальная встреча лидеров 27 государств – членов Европейского союза.