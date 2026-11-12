В Азербайджане за 10 месяцев потребителям возвращено более 175 млн манатов НДС

БАКУ /Trend/ - В январе-октябре 2026 года уполномоченные банки вернули потребителям 175 млн 266,5 тыс. манатов НДС, уплаченного при приобретении товаров и оплате ряда услуг в Азербайджане.

Как говорится в информации Государственной налоговой службы при министерстве экономики Азербайджана, возврат НДС распространялся на товары, приобретённые у лиц, осуществляющих деятельность в сфере розничной торговли и общественного питания, за исключением нефтегазовой продукции, автомобилей, алкогольных напитков и табачных изделий.

Также возврат охватывал НДС, уплаченный за посещение культурных учреждений и мероприятий, медицинские услуги, а также услуги по размещению и проживанию в гостиницах на освобождённых от оккупации территориях.

Кроме того, за январь-октябрь 2026 года из государственного бюджета иностранным гражданам было возвращено 8 млн 271,2 тыс. манатов НДС за товары, приобретенные на территории Азербайджана для личного потребления в рамках системы Tax Free.

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