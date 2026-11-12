Доходы госбюджета Азербайджана за 10 месяцев превысили 33,5 млрд манатов

БАКУ /Trend/ - Доходы государственного бюджета Азербайджана в январе-октябре 2026 года составили 33 миллиарда 569,6 миллиона манатов, что на 1 миллиард 163,5 миллиона манатов, или 3,6% превышает прогноз.

Как говорится в информации министерства финансов Азербайджана, за отчетный период в исполнении государственного бюджета наблюдалась положительная динамика. В частности, казначейскими органами своевременно и в полном объёме было исполнено более 1 миллиона 110 тысяч платежных поручений.

Поступления по линии Государственной налоговой службы при министерстве экономики составили 16 миллиарда 65,2 миллиона манатов, превысив прогноз на 1 миллиарда 274,2 миллиона манатов, или 8,6%.

Поступления по линии Государственной службы по вопросам имущества при министерстве экономики составили 47,7 миллиона манатов, что на 11,8 миллиона манатов, или 33% выше прогноза.

Другие поступления составили 540 миллионов манатов, превысив прогноз на 106,8 миллиона манатов, или 24,6%.

Поступления по линии Государственного таможенного комитета составили 5 миллиардов 613,5 миллиона манатов, что на 1,5 миллиона манатов, или 0,03% выше прогнозного показателя.

Трансферт из Государственного нефтяного фонда Азербайджана составил 10 миллиардов 697 миллионов манатов, что соответствует 100% прогнозного показателя.

В то же время поступления от платных услуг организаций, финансируемых из государственного бюджета, составили 606,1 миллиона манатов, что соответствует 72,4% прогноза.

Расходы государственного бюджета за январь-октябрь составили 28 миллиарда 761,4 миллиона манатов, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1 миллиарда 40,8 миллиона манатов, или 3,8%.

Доходы сводного бюджета за отчётный период составили 41 миллиард 952 миллиона манатов, расходы — 34 миллиарда 82,4 миллиона манатов.