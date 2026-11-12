Президенты Ирана и Турции обсудили региональную стабильность и отношения двух стран

БАКУ/ Trend/ - Подчеркнута значимость исторических связей и прочных отношений между Ираном и Турцией, а также необходимость укрепления политического, экономического, торгового и регионального сотрудничества.

Как сообщает информационный портал президента Ирана, этот вопрос обсуждался в четверг на встрече Президента Ирана Масуда Пезешкиана с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, которая состоялась в рамках 31-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31) в Анталье.

Стороны подтвердили стремление двух стран развивать отношения на основе взаимного уважения, добрососедства и общих интересов. Они также отметили важность расширения торгового обмена, упрощения экономического взаимодействия, укрепления связей между частными секторами и реализации имеющихся возможностей для сотрудничества.

Президенты обменялись мнениями о текущей ситуации в регионе, подчеркнув необходимость укрепления взаимодействия между странами региона для обеспечения мира и стабильности. Особое внимание было уделено совместным конструктивным усилиям по недопущению дальнейшего роста напряженности.

Кроме того, стороны отметили общую ответственность стран региона за содействие устойчивому развитию и укреплению стабильности, а также важность реализации стратегий сотрудничества для преодоления общих вызовов.