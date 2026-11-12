Совет Европы готов содействовать мирному процессу на Южном Кавказе – Ален Берсе

ДУБЛИН/Trend/ – Совет Европы готов поддерживать инициативы, направленные на достижение мира и стабильности на Южном Кавказе, если они способствуют позитивным результатам.

Об этом заявил генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе, отвечая на вопрос Trend на полях саммита Европейского политического сообщества (EPC) в Дублине.

Комментируя проект TRIPP, Берсе отметил, что любые усилия и инициативы, направленные на обеспечение международного мира и безопасности, заслуживают поддержки.

«Любое содействие и поддержка, которые мы можем оказать для достижения мира и стабильности, – это позитивный шаг. При этом такие инициативы должны быть также приняты населением непосредственно затронутых стран», – сказал он.

Берсе подчеркнул, что три страны Южного Кавказа являются полноправными и равными членами Совета Европы.

«Мы работаем вместе и всегда готовы поддержать и оказать помощь, если это приносит позитивные результаты. Однако не мне говорить от имени руководства этих стран или подменять демократическую дискуссию, которая проходит в каждой из них», – отметил генеральный секретарь.

По его словам, Совет Европы внимательно следит за развитием ситуации на Южном Кавказе.

«Мы внимательно и с интересом следим за тем, что происходит на Южном Кавказе. Вы можете представить, что продвижение верховенства права, демократии и прав человека – это тот вклад, который мы также можем внести в этом контексте», – заявил Берсе.