Конституция — правовая опора независимой государственности Азербайджана — Азер Гараев

БАКУ/Trend/ - В современной истории государственности Азербайджана 12 ноября занимает особое место. Эта дата является символом важного этапа, когда страна после обретения независимости определила свою политическую и правовую систему на основе национальной воли. Конституция, принятая в 1995 году, превратилась в фундаментальный документ, определяющий будущие направления развития Азербайджана, организацию государственной власти, а также основы отношений между обществом и государством.

Об этом сказал Trend политолог Азер Гараев.

«Восстановление независимости создало для Азербайджана возможность сформировать собственную модель государственности. Однако для этого было недостаточно только политического решения о независимости. Требовалась единая правовая система, регулирующая деятельность нового государства, определяющая полномочия институтов власти, защищающая права и свободы граждан. Необходимость разработки Конституции вытекала именно из этого исторического требования. На всенародном референдуме, проведенном 12 ноября 1995 года, была принята первая Конституция Азербайджанской Республики. Документ вступил в силу 27 ноября того же года. Над проектом Конституции работала комиссия под руководством общенационального лидера Гейдара Алиева. Таким образом, волей народа были утверждены основы новой правовой системы независимого Азербайджана », — отметил он.

А.Гараев подчеркнул, что историческую значимость этого события можно увидеть и в сравнении с предыдущим конституционным опытом Азербайджана. «Азербайджанская Демократическая Республика за короткий период своей деятельности в 1918–1920 годах не смогла принять отдельную Конституцию. В советский же период основные законы республики готовились в соответствии с политическим и правовым устройством союзного государства. Конституция 1995 года впервые отразила принципы государственности независимого Азербайджана в едином документе. Одной из важных особенностей Основного закона является закрепление принципа разделения государственной власти на законодательную, исполнительную и судебную. Такой подход определяет правовые рамки полномочий в государственном управлении, регулирует направления деятельности и взаимоотношения каждой ветви власти. В Конституции также отдельно закреплено, что единственным источником государственной власти является народ, который осуществляет свое суверенное право путем референдума и выборов.

Таким образом, Конституция, наряду с определением правил деятельности государственных институтов, создает правовую гарантию того, что государственная власть опирается на волю народа. Этот принцип имеет важное значение в формировании системы управления независимого государства», — сказал он.

Политолог подчеркнул, что другим важным направлением Конституции является правовая гарантия прав человека и гражданина. «Посвящение отдельного раздела документа фундаментальным правам и свободам демонстрирует значимость этого вопроса в отношениях между государством и гражданином. Закрепление на конституционном уровне права на жизнь, свободу, личную неприкосновенность, собственность, образование, труд, социальное обеспечение и других прав создает основу правовой защиты каждого гражданина. Задача, стоящая здесь перед государством, наряду с признанием этих прав, заключается в обеспечении соответствующих механизмов для их реализации. Конституция также определяет территориальное устройство Азербайджана и различные уровни государственного управления. Конституционный статус Нахчыванской Автономной Республики, принципы деятельности органов местного самоуправления, основы законодательной системы нашли свое отражение в этом документе. Основной закон, состоящий из пяти разделов, 12 глав и 158 статей, формирует целостную картину политической и правовой системы страны», — отметил А.Гараев.

По его словам, изменения, произошедшие за минувший период в общественно-политической и экономической жизни Азербайджана, сделали необходимым и совершенствование Конституции. «Посредством референдумов, проведенных в 2002, 2009 и 2016 годах, в Основной закон были внесены дополнения и изменения. Этот процесс имел важное значение с точки зрения учета новых требований в государственном управлении, обновления деятельности политических институтов и совершенствования правовых механизмов. Внесение же изменений в Конституцию путем референдума сохраняет роль воли народа в изменении ее основных положений. В период после принятия Конституции в стране продолжалась работа по различным направлениям строительства правового государства. Совершенствование законодательной базы, развитие судебной системы, внедрение новых механизмов управления послужили укреплению правовых основ независимого государства. В то же время членство Азербайджана в международных организациях и интеграция в систему международных договоров актуализировали и вопрос приведения национального законодательства в соответствие с современными правовыми стандартами», — сказал политолог.

А.Гараев отметил, что другим важным моментом, определяющим значение Конституции в современной истории государственности Азербайджана, является вопрос территориальной целостности и суверенитета страны. «На протяжении долгих лет из-за армянской оккупации осуществление конституционных прав Азербайджана на всей территории страны было невозможным. После Победы, одержанной в Отечественной войне в 2020 году, и локальных антитеррористических мероприятий, проведенных в сентябре 2023 года, территориальная целостность и суверенитет страны были полностью восстановлены. Тем самым начался новый этап для обеспечения юридической силы Конституции Азербайджана на всей территории страны. Это изменение определило и новые задачи перед государственным строительством. Построение системы управления на освобожденных от оккупации территориях, применение правовых норм, создание инфраструктуры, обеспечение возвращения населения в родные края являются важными направлениями формирования единого конституционного пространства. Таким образом, восстановление территориальной целостности создало новые возможности и для укрепления государственного суверенитета в правовой и институциональной плоскости.

Именно в этом контексте объявление Президентом Ильхамом Алиевым 2025 года «Годом Конституции и суверенитета» имело особый смысл. Это решение было приурочено к 30-летию Конституции и пятой годовщине исторической Победы в Отечественной войне. Мероприятия, научные дискуссии и инициативы правового просвещения, организованные в течение года, выдвинули на первый план взаимосвязь этих двух важных направлений истории государственности», — сказал он.

Политолог подчеркнул, что сегодня, отмечая День Конституции, важно оглянуться на опыт 31 года, прошедшего с 1995 года. «За этот период Азербайджан как независимое государство сформировал свои политические институты, прошел путь экономического и социального развития, расширил свои позиции в системе международных отношений. Во всех этих процессах Конституция оставалась главным документом, определяющим правовые рамки деятельности государства.

Значение Дня Конституции не ограничивается лишь празднованием годовщины исторического события. Эта дата напоминает каждому гражданину, на каких правовых основах защищаются его права, на какие принципы опирается деятельность государства и насколько важно уважение к законам в развитии общества. Прочность правового государства зависит от применения законодательных норм в повседневной жизни, обеспечения законности в деятельности государственных структур и правовой ответственности граждан.

12 ноября — знаменательный день, напоминающий о правовых основах пути независимой государственности Азербайджана, отражающий суверенную волю народа и государственную ответственность перед будущими поколениями. Конституция, принятая в 1995 году, не только заложила основу политического и правового развития страны, но и стала неотъемлемой частью истории государственности современного Азербайджана», — добавил он.