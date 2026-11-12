Награда за преданность искусству: Шафаг Алиевой вручена особая медаль к юбилею (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ – В Азербайджанском государственном театре юного зрителя состоялось мероприятие, посвященное 70-летию заслуженной артистки Азербайджана Шафаг Алиевой, говорится в сообщении Союза театральных деятелей Азербайджана (СТДА).

В юбилейном вечере приняли участие руководство театра, коллеги и друзья актрисы. Выступавшие рассказали о ее многолетнем творческом пути, профессиональных достижениях и вкладе в развитие театрального и киноискусства Азербайджана, поздравили юбиляра и пожелали ей новых творческих успехов.

Особым моментом торжества стало вручение Шафаг Алиевой медали Союза театральных деятелей Азербайджана "Teatr fədaisi" (Преданная театру). Награду актрисе вручил заместитель председателя СТДА, народный артист, профессор Ильхам Намиг Кямал.

Шафаг Алиева родилась 6 ноября 1956 года. В 1978 году окончила факультет актера драмы и кино Азербайджанского государственного института искусств имени Мирзааги Алиева. В том же году начала профессиональную деятельность в Азербайджанском государственном театре юного зрителя, которому посвятила десятилетия своей жизни.

За годы работы на сцене актриса создала целую галерею разноплановых женских образов в произведениях азербайджанских и мировых классиков, современных авторов, проявив себя в лирических, лирико-драматических, психологических и трагических ролях.

Разнообразие этих работ свидетельствует о широком актерском диапазоне Шафаг Алиевой, ее способности воплощать сложные психологические характеры и находить выразительные сценические решения в произведениях разных жанров.

Помимо театральной сцены, актриса работала в кино, телевизионных постановках и сфере дубляжа. Ее творческая деятельность стала частью многолетней истории Азербайджанского государственного театра юного зрителя.

За десятилетия работы она прошла большой творческий путь, оставаясь верной театральному искусству, и внесла вклад в сохранение и развитие национальных сценических традиций.

Юбилейное торжество стало еще одной возможностью выразить признательность актрисе за ее преданность профессии, многолетний труд и вклад в азербайджанскую культуру.

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