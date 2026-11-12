Азербайджанская компания приобретет пять самолетов в США

БАКУ /Trend/ - Планируется увеличить количество воздушных судов типа Cessna 172 Skyhawk, используемых в Азербайджане для учебно-тренировочных полетов пилотов.

Как сообщает корреспондент Trend, об этом сказал журналистам в Габале технический директор по западной технике ООО «ASG Helicopter Services» Велед Веледов.

По его словам, в настоящее время компания обслуживает пять воздушных судов данного типа.

«В дальнейшем планируется приобрести еще пять воздушных судов и довести их общее количество до 10. Эти воздушные суда произведены в США и оснащены двигателями немецкого производства. Особенность двигателей заключается в том, что они могут работать как на дизельном, так и на авиационном топливе. Воздушные суда предназначены преимущественно для учебно-тренировочных полетов пилотов в Авиационном учебном центре», — отметил В. Веледов.

Он сообщил, что ООО «ASG Helicopter Services» осуществляет базовое и оперативное техническое обслуживание воздушных судов. В сферу деятельности компании входят проверки в соответствии с программой технического обслуживания воздушных судов, демонтаж и установка двигателей, замена компонентов воздушных судов, а также демонтаж и установка крыльев.