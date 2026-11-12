Площадь ледников в азербайджанской части Большого Кавказа сократилась на 9% — Теймур Мусаев (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Площадь ледников в азербайджанской части Большого Кавказа сократилась на 9 процентов.

Об этом сказал заместитель премьер-министра Азербайджана Теймур Мусаев в ходе выступления на мероприятии высокого уровня на тему «Адаптация, смягчение последствий, потери и ущерб, связанные с ледниками, и финансирование их мониторинга».

Он отметил, что стремительное таяние ледников напрямую угрожает водной безопасности миллиардов людей.

В своем выступлении Теймур Мусаев уделил широкое место научным наблюдениям и цифрам. Он подчеркнул, что Кавказские горы являются жизненно важными для нашей страны «водными башнями». «Первые официальные сведения о ледниках в бассейне реки Гусарчай относятся еще к 1890 году, а полевые наблюдения, проводимые в последние годы, показывают, что процесс таяния значительно ускорился. Согласно результатам спутниковых наблюдений "Азеркосмоса", за 2017–2025 годы площадь ледников в азербайджанской части Большого Кавказа сократилась на 9 процентов. Кроме того, последовательные исследования, проводимые в бассейне Гусарчая за последние 19 лет, выявили тенденцию снижения доли снежного покрова в водных ресурсах, что наглядно демонстрирует последствия изменения климата», — добавил он.

Теймур Мусаев отметил, что Азербайджан в период председательства на COP29 определил проблемы, с которыми сталкиваются горные регионы, как один из главных вопросов. "На Саммите мировых лидеров по климатическим действиям в Баку совместно с Кыргызстаном и Монголией были предприняты важные шаги по продвижению горной повестки, а вопрос защиты горных экосистем был вынесен в плоскость глобальных дискуссий в рамках UNFCCC", — сказал он.

Коснувшись инициатив, реализованных Азербайджаном в рамках COP29, он подчеркнул значимость «Декларации COP29 по воде для климатических действий», принятой при поддержке более 70 стран и около 100 заинтересованных сторон, а также «Бакинского диалога по воде». Было отмечено, что эти платформы создают условия для принятия устойчивых и скоординированных шагов в направлении защиты горных экосистем и ледников.

В завершение Теймур Мусаев довел до внимания, что только научных знаний и мониторинга недостаточно, и эти процессы должны поддерживаться адекватным и долгосрочным климатическим финансированием. Подчеркнув важность реализации "Бакинской финансовой цели", внедрения систем раннего предупреждения и спутниковых технологий, он призвал международное сообщество к тесному сотрудничеству во имя защиты горных экосистем и обеспечения экологической устойчивости для будущих поколений.