Президент Монтенегро намерен посетить Азербайджан

ДУБЛИН/ Trend/ - Президент Монтенегро Яков Милатович заявил, что рассчитывает посетить Азербайджан.

Об этом он заявил, отвечая на вопросы журналистов на полях саммита Европейского политического сообщества (EPC) в Дублине, сообщает специальный корреспондент Trend.

По его словам, офис президента Монтенегро поддерживает контакты с Азербайджаном для согласования дат визита. Милатович отметил, что мог бы посетить Баку в рамках Глобального Бакинского форума, однако конкретные сроки поездки пока не определены.

Говоря о туристических связях между двумя странами, президент Монтенегро подчеркнул, что Азербайджан входит в число стран, откуда в Монтенегро приезжают туристы. Он также отметил важную роль туризма в экономике Монтенегро и выразил надежду на дальнейшее развитие контактов между странами в этой сфере.

«Монтенегро – прекрасная страна. Мы являемся туристическим направлением. К нам приезжают туристы из Азербайджана, а также из многих других стран мира. Туризм составляет значительную часть нашей экономики. Мы открыты для всех, поэтому приезжайте к нам в гости», – сказал он.

Отметим, что в столице Ирландии Дублине проходит 9-й саммит Европейского политического сообщества (EPC), объединяющий лидеров почти 50 европейских стран и других государств-партнеров.

Встреча проходит в Дублинском конференц-центре под сопредседательством председателя Европейского совета Антониу Кошты и премьер-министра Ирландии Михала Мартина. Саммит проводится под девизом «Европа - сильная, безопасная и взаимосвязанная».

В числе ключевых тем повестки – безопасность Европы, война России против Украины, экономическая конкурентоспособность, энергетическая безопасность, развитие транспортной инфраструктуры и укрепление региональной взаимосвязанности.

Особое внимание будет уделено оборонным возможностям Европы, противодействию кибератакам, дезинформации и другим гибридным угрозам, а также распределению ответственности за обеспечение европейской безопасности между европейскими странами и США.

Экономическая повестка включает развитие инноваций и цифровой инфраструктуры, укрепление транспортных связей, обеспечение доступных и надежных поставок энергоресурсов, а также повышение устойчивости европейской экономики к внешним потрясениям.

Европейское политическое сообщество было создано в 2022 году после начала российско-украинской войны в качестве платформы для политического диалога и координации между европейскими странами.

Для Азербайджана участие в саммите имеет особое значение с точки зрения энергетического сотрудничества, мирного процесса на Южном Кавказе и развития транспортной взаимосвязанности.

12-ый саммит EPC запланирован на май 2028 года в Азербайджане. Это предоставит Баку возможность принять европейских лидеров и продолжить диалог по региональным вопросам и более широкой европейской повестке.

После завершения саммита Европейского политического сообщества в Дублине 13 ноября состоится отдельная неформальная встреча лидеров 27 государств – членов Европейского союза.