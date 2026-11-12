Президент Литвы отметил значение Среднего коридора для энергетической взаимосвязанности Европы и Южного Кавказа

ДУБЛИН /Trend/ – Развитие транспортной и энергетической взаимосвязанности между Европой и Южным Кавказом имеет важное значение для формирования надежной системы энергоснабжения.

Об этом заявил, отвечая на вопрос Trend, Президент Литвы Гитанас Науседа на полях саммита Европейского политического сообщества (EPC) в Дублине.

Комментируя значение Среднего коридора для укрепления связей между Южным Кавказом и Европой, он отметил, что процесс развития взаимосвязанности продолжается и Литва поддерживает соответствующие проекты.

«Мы поддерживаем все проекты по развитию взаимосвязанности. Конечно, сейчас мы больше говорим о взаимосвязанности внутри Европы, особенно о связях между странами Балтии. Однако для создания надежной системы энергоснабжения очень важно и участие наших партнеров, находящихся несколько дальше от Европы», – сказал Науседа.

По его словам, развитие энергетических коридоров отвечает взаимным интересам Азербайджана и европейских стран.

«Я считаю, что это двусторонний процесс. И Азербайджан, и Европа заинтересованы в создании эффективных и устойчиво функционирующих энергетических коридоров», – подчеркнул президент Литвы.

Отметим, что в столице Ирландии Дублине проходит 9-й саммит Европейского политического сообщества (EPC), объединяющий лидеров почти 50 европейских стран и других государств-партнеров.

Встреча проходит в Дублинском конференц-центре под сопредседательством председателя Европейского совета Антониу Кошты и премьер-министра Ирландии Михола Мартина. Саммит проводится под девизом «Европа - сильная, безопасная и взаимосвязанная».

В числе ключевых тем повестки – безопасность Европы, война России против Украины, экономическая конкурентоспособность, энергетическая безопасность, развитие транспортной инфраструктуры и укрепление региональной взаимосвязанности.

Особое внимание будет уделено оборонным возможностям Европы, противодействию кибератакам, дезинформации и другим гибридным угрозам, а также распределению ответственности за обеспечение европейской безопасности между европейскими странами и США.

Экономическая повестка включает развитие инноваций и цифровой инфраструктуры, укрепление транспортных связей, обеспечение доступных и надежных поставок энергоресурсов, а также повышение устойчивости европейской экономики к внешним потрясениям.

Европейское политическое сообщество было создано в 2022 году после начала российско-украинской войны в качестве платформы для политического диалога и координации между европейскими странами.

Для Азербайджана участие в саммите имеет особое значение с точки зрения энергетического сотрудничества, мирного процесса на Южном Кавказе и развития транспортной взаимосвязанности.

12-ый саммит EPC запланирован на май 2028 года в Азербайджане. Это предоставит Баку возможность принять европейских лидеров и продолжить диалог по региональным вопросам и более широкой европейской повестке.

После завершения саммита Европейского политического сообщества в Дублине 13 ноября состоится отдельная неформальная встреча лидеров 27 государств – членов Европейского союза.